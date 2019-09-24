23 сентября МИД Беларуси ответил на вопросы по поводу упрощения визового режима с Евросоюзом, сообщает корреспондент NewsBel.by.

Напомним, на днях президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии.

Документ вступит в силу через два месяца после завершения всех внутригосударственных процедур и подписания соглашения.

В числе новшеств – уменьшение количества документов для выезжающих в ЕС. Например, таким категориям как студенты, школьники, журналисты, близкие родственники, ученые, предприниматели понадобятся лишь документы, подтверждающие цель поездки.

Соглашение освободит от уплаты сбора тех, чьи близкие родственники проживают на территории Евросоюза легально, и тех, чьи поездки связаны с гуманитарными целями.

За получением виз граждане смогут обращаться не только в визовые центры, но и непосредственно в консульские учреждения других стран. Плата за обращение в визовый центр не должна составлять более 30 евро.