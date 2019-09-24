Глава Госкомвоенпрома Роман Головченко считает, что действующие ограничения на поставки оружия не соответствуют текущим отношениям между Беларусью и Евросоюзом.

Роман Головченко заявил об этом в эфире программы «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».

В своем интервью он отметил, что «любые ограничительные меры идут во вред экономике».

Беларусь неоднократно указывала на то, что «сохраняющиеся ограничения со стороны Евросоюза, они архаичны, не соответствуют тому уровню отношений между Евросоюзом и нашей страной.

Головченко также подчеркнул, что такое положение вещей, вероятно, связано с определенной инерцией.

По его мнению, в настоящее время, наверно, и в европейских структурах уже назрело понимание того, что «это уже абсолютный архаизм».

Напомним, в 2011 году Европейский союз ввел эмбарго на поставки оружия в Беларусь. После введения запрета ограничение регулярно продлевается на год.

Последний раз эмбарго продлили с февраля текущего года до 28 февраля 2020 года.