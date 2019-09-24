Социальная сеть Facebook договорилась о приобретении компании CTRL-Labs — технологического стартапа, производящего программное обеспечение для управления компьютером силой мысли. По данным Bloomberg, сумма сделки может составить от 500 миллионов долларов до одного миллиарда долларов.

Ранее CTRL-Labs привлекла 67 миллионов долларов от таких инвесторов, как Spark Capital, Founders Fund, фондов GV и Alexa компаний Google и Amazon. Одна из разработок стартапа — браслет, считывающий нейронные импульсы в мозгу человека и переводящий их в текст на экране без использования клавиатуры.

Сотрудники CTRL-Labs присоединятся к команде Reality Labs соцсети, занимающейся созданием продуктов с технологиями дополненной реальности.