Столичные динамовцы в лучшем стиле закрыли сентябрьскую домашнюю серию.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ДИНАМО Мн — ЙОКЕРИТ — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
МИНСК. «Минск-Арена». Начало — в 17.10.
ДИНАМО МН: Энрот; Еременко — Граньяни, А.Костицын — Паре — Принс; Евенко — Готовец, Пулккинен — Шор — Когалев; Дерябин — Дюков, Мартынов — Демков — А.Степанов; Китаров — Ковыршин — Казьянин; Феоктистов, Знахаренко.
ЙОКЕРИТ: Калниньш; Грант — Лехтонен, Хаапала — Контиола — Оксанен; Эронен — Леписте, Иконен — Норман — О’Нилл; Лев — Кивисте, Йоэнсуу — Регин — Мозес; Пильстрем — М.Ниеми — Анттила; Хирвонен, Рясянен.
ШАЙБЫ: 1:0 — Готовец (26.20). 2:0 — Пулккинен (31.54). 3:0 — А.Костицын (Принс, 38.04). 4:0 — Феоктистов (Китаров, Дюков, 41.02). 5:0 — Пулккинен (Когалев, Шор, 54.11).