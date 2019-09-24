Председатель «Белгоспищепрома» Александр Забелло высказался за возврат к фиксации минимальной цены на сахар.

Об этом он заявил в интервью газете «Рэспубліка».

«Сейчас на уровне Правительства разрабатывается механизм, чтобы в рыночных условиях стабилизировать работу производителей и сделать выпуск сахара рентабельным. Повторюсь, один из вариантов – возвращение к минимальному порогу цены», — сказал он.

Минимальный порог цены в Беларуси в 1,5 рубля за килограмм сахара в рознице вводился МАРТ в прошлом году. Он действовал в течение всего года.

Александр Забелло отметил, что в ЕАЭС наблюдается профицит сахара около 1 млн т. Он формируется в основном за счет России, где уже три года подряд производится более 6 млн т сахара при потребности в 5-5,5 млн т.

По словам главы «Госпищепрома» ведется работа над тем, чтобы ввести госрегулирование цен на сахар во всех государствах ЕАЭС. Александр Забелло считает, что такая мера позволит не загнать в убытки всю цепочку производства сахара: от выращивания свеклы, до ее переработке.

«Стороны сошлись во мнении, что справедливая оптово-отпускная цена на белый сахар – 500-550 долларов за тонну. Эта цена покроет затраты на производство по всей цепочке и обеспечит минимальный уровень рентабельности», — сказал Александр Забелло.