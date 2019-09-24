В переговорах Беларуси и России по газу два варианта: надо будет либо в России выходить на высокие цены (по $130 за 1000 куб. м на едином рынке), либо Беларуси давать те же цены, которые действуют в РФ. Такое мнение высказал сегодня ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Тут вопрос даже по поводу 2020 года не решен: не продлевается пока межправительственное соглашение, по которому эти $130 как раз и устанавливаются для белорусов. Если мы берем по тому контракту, который действует с «Газпром», то там цена, по-моему, даже больше выйдет ($150 где-то она должна быть). И пока продления этого договора нет.

В программе интеграции, про которую написал «КоммерсантЪ», ответов на эти вопросы тоже нет.

Напомним, делегация Минэнерго Беларуси во главе с министром Каранкевичем сегодня проводит переговоры в Москве: стороны обсуждают вопросы формирования объединенных рынков газа и электроэнергии Союзного государства.

Вторая тема переговоров — разработка «дорожной карты» сотрудничества в рамках программы интеграции.

Напомним, в начале сентября министр экономики Дмитрий Крутой заявил, что соглашение по цене на газ будет подписано вместе с программой по интеграции.