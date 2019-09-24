Утром 23 сентября в Полоцке загорелся один из домиков садового товарищества «Садовод», его хозяин мог бы погибнуть, если бы не 81-летний сосед.

Престарелый пенсионер, увидев пожар, бросился в горящую дачу и вывел из огня находившегося там 53-летнего мужчину. Когда на вызов приехали спасатели и «скорая», медики осмотрели обоих мужчин. В медицинской помощи они не нуждались.

В результате пожара огнем в дачном домике были уничтожены крыша, потолок и имущество, а также повреждены обложенные кирпичом стены. По факту пожара начали проверку. По предварительной версии дача могла загореться из-за неосторожного обращения с огнем при курении хозяином дома, сообщает пресс-служба МЧС.