Шведская экологическая активистка Грета Тунберг и еще 15 детей и подростков из 12 стран мира подали жалобы в Комитет ООН по правам ребенка, сообщил в понедельник, 23 сентября Детский фонд Объединенных Наций (UNICEF). Они обвиняют страны — члены ООН в том, что те недостаточно делают для борьбы с изменениями климата и тем самым нарушают Конвенцию о правах ребенка, передает DW.

«Главы государств и правительств не справляются с защитой прав ребенка, поскольку не предпринимают ничего против климатического кризиса», — заявила 16-летняя Тунберг в Нью-Йорке, где 23 сентября проходит саммит ООН, посвященный борьбе с изменением климата.

Выступая на форуме, активистка обвинила мировых лидеров: «Вы украли мои мечты и детство своей пустой болтовней».

Видео: Служба новостей ООН

В числе тех, кто присутствовал при выступлении школьницы — канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и многочисленные главы государств и правительств. Свое эмоциональное обращение девушка зачитывала по бумажке.

Неожиданно для многих саммит посетил и президент США Дональд Трамп, который не раз скептически высказывался о выводах большинства ученых о влиянии деятельности человека на климат.

16-летняя Грета Тунберг уже более года организует акции протеста (Fridays for Future), добиваясь более эффективной защиты климата. Ее еженедельная школьная забастовка переросла в международное экологическое движение, к которому присоединились сотни тысяч людей по всему миру. В понедельник, 16 сентября, она была удостоена высшей награды правозащитной организации Amnesty International — звания «Посла совести».