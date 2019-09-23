Закон об особой процедуре отстранения президента с поста возвращен в Верховную Раду с подписью Зеленского.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об особой процедуре отстранения главы государства с его поста. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады в понедельник, 23 сентября.

В сообщении говорится, что проект закона об импичменте главы государства «возвращен с подписью президента».

Теперь законопроект №1012 должен быть опубликован в официальном издании парламента — газете Голос Украины.

Напомним, Рада приняла закон об импичменте президента 10 сентября, проведя сразу голосования в первом и втором чтении.

Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал закон 19 сентября.