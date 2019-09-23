Осенью 2013 года в Глуске бесследно исчезли местная жительница и ее новорожденная дочь. Двухлетний сынишка провел в частном доме ночь в одиночестве.

Глусские и могилевские следователи тщательно проверили целый ряд версий и в конце концов остановились на сожителе женщины, работнике одного из местных банковских отделений. Именно он показался оперативникам наиболее подозрительным.

Мужчина первым обнаружил исчезновение женщины и ребенка, а также обронил в разговоре с соседями фразу о возможном «спешном отъезде» своей спутницы, которую вполне можно было истолковать как попытку направить следствие по ложному следу.

Как выяснили оперативники, отношения в паре разладились уже после рождения сына. Мужчина не желал тратиться на содержание малыша и пытался избежать этого, утверждая, что ребенок не от него. Изменить позицию глусчанина не заставили даже результаты генетической экспертизы.

Когда появилась новорожденная дочь, отношения молодых людей еще более ухудшились.

Из распечатки телефонных звонков пропавшей, предоставленной мобильным оператором, следователи узнали, что последней, с кем она говорила, была сестра, и в разговоре в очередной раз жаловалась на сожителя. И в самом конце разговора сказала, что он только что постучал в дверь.

После этого следователи вместе с экспертами еще раз тщательно осмотрели дом и нашли следы затекшей между половицами крови. Сожителя пропавшей женщины задержали.

Вначале мужчина умолял побыстрее отыскать родных, однако вскоре начал давать показания. С потрясающей наивностью глусчанин надеялся, что, если он покажет милиции место захоронения жертв, его… отпустят на свободу.

Убийца рассказал милиции, что в вечер, когда случилась трагедия, он подъехал к дому сожительницы с лопатой в багажнике. Машину оставил подальше от дома. Увидев на пороге хозяйку с младенцем в руках, он кулаками сбил женщину с ног, после чего ударил отверткой. Потом связал находившуюся в бессознательном состоянии жертву и вместе с малышкой затолкал в мешок. Все это время в доме в одиночестве был двухлетний сынишка. О нем отец побеспокоился только следующим утром, съездив на рынок.

Своих жертв убийца похоронил на заброшенной ферме. Экспертиза показала, что беспомощных жертв злоумышленник обрек на мучительную смерть, закопав живыми.

Уже после этого преступник не раз пытался уйти от ответственности, то отказываясь от показаний, то взывая к жалости следователей и рассказывая об осиротевшем сыне. В других случаях он во всем обвинял свою бывшую возлюбленную.

Суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы. На суде было зачитано экспертное заключение: похороненная живьем новорожденная девочка, в кровном родстве с которой глусчанин также неоднократно выражал сомнения, была его дочерью.