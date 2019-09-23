В селе Пилиповичи (Житомирская область) произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом, вследствие чего погибли 9 человек и 10 человек госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В пресс-службе полиции области сообщили, что около 22:30 на трассе Киев-Чоп 55-летний водитель DAF с полуприцепом, двигаясь в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением «Житомир-Яремча», что стоял на обочине дороги.

«По имеющейся информации, 66-летний водитель автобуса остановился для устранения возникшей в пути технической неисправности (для замены колеса). В момент ДТП часть его пассажиров находились на обочине дороги», — говорится в сообщении.

Как отмечается, полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.