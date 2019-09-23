Следственному комитету России удалось установить личность убийцы, который в 2002 году застрелил российского певца Михаила Круга у него дома в поселке Мамулино под Тверью, сообщается на сайте ведомства.

Как отметили в СКР, раскрыть убийство в 2002 году не удалось в связи с отсутствием «непосредственных свидетелей и недостаточностью полученных улик».

Однако затем в поле зрения органов попали члены банды «Тверские волки». Следственный комитет проверял члена банды Александра Агеева, он изначально полностью отрицал свою вину.

Спустя некоторое время Агеев все же дал признательные показания: он рассказал, что напал на дом Михаила Круга вместе с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым. Агеев сообщил, что по указанию криминального авторитета города Твери, погибшего в 2006 году, он совместно с Веселовым должен был проникнуть в жилище Михаила Круга, чтобы похитить оттуда антиквариат и ценности.

Михаил Круг с семьей застали грабителей врасплох. Веселов выстрелил в певца два раза, певец умер в больнице Твери.

Сам Веселов был убит в марте 2003 года еще одним участником банды «Тверские волки» Александром Осиповым (Осипов «младший»), который уже отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Осипов сообщил, что был знаком с певцом, являлся поклонником его творчества и решил отомстить Веселову за убийство Круга.

В СКР заявили, что показания Агеева были полностью проверены и «нашли свое объективное подтверждение собранными доказательствами по уголовному делу».