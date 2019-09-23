В Академии управления при президенте планируют изменить подходы к подготовке чиновников. На прошлой неделе был подписан указ, который предоставляет вузу новые возможности. Его в эфире ОНТ прокомментировал ректор Академии Геннадий Пальчик.

В частности, он рассказал о скором появлении магистерской программы в сфере public administation.

«Мы хотим предложить, учитывая возможности Болонского процесса… Он специалист в сфере АПК, скажем. Сегодня он в магистратуру может пойти куда? По линии АПК. А мы предлагаем следующее: если он специалист в своей сфере в этой отрасли и уже достиг определенного результата, находится в резерве, его уже все видят — это управленец. Мы ему не на второе высшее образование — на три года, а предлагаем магистерскую программу public administration, где мы ему в дополнение к базовому образованию даем задание научной магистратуры, где он защищает магистерскую работу в сфере своей отрасли», — рассказал Пальчик.

Также Академия намерена внедрить практику менторства. Менторами могут выступать чиновники или руководители крупных предприятий.

«С одной стороны, практикуется выступление министров, руководителей крупных предприятий среди студентов, а с другой стороны — именно в этом указе прописана возможность стажировки слушателей и студентов и закрепления его, как я говорил уже, дублером, то есть опять, это то, что как глава государства говорит, надо знать ту сферу, куда ты придешь, а сфера — управлять. Пожалуйста, окунись и посмотри, что собой представляет реальная работа управленца на том или ином уровне», — добавил он.