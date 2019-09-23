В британской туристической компании Thomas Cook объявили о банкротстве и ликвидации. Это коснулось более 600 000 туристов во всем мире, чьи путевки оказались недействительными.

Британская туристическая компания Thomas Cook, ведущая свою историю с 1841 года и считающаяся старейшей в мире в этом сегменте, объявила в понедельник, 23 сентября, о своем банкротстве и ликвидации.

Попытка получить у частных инвесторов около 200 млн фунтов стерлингов (250 млн долларов) на спасение туроператора провалилась. «Несмотря на значительные усилия, переговоры не привели к достижению соглашения между акционерами и кредиторами, — отмечается в заявлении, обнародованном пресс-службой Thomas Cook. — Правление компании таким образом пришло к выводу, что у него нет иного выбора, кроме как немедленно приступить к принудительной ликвидации». Фирма переведена под контроль арбитражного управляющего, который от имени британской службы по вопросам неплатежеспособности будет наблюдать за процессом ликвидации.

Рейсы отменяются, путевки недействительны

Как отмечается на сайте Thomas Cook, компания «незамедлительно прекращает торговые операции, все предстоящие рейсы отменяются, а путевки считаются недействительными». Это коснулось более 600 000 туристов во всем мире.

Правительство Великобритании отклонило просьбу Thomas Cook о финансовой помощи в размере 150 миллионов фунтов стерлингов (в пересчете почти 170 миллионов евро). Премьер-министр Борис Джонсон заявил о «крупной сумме денег налогоплательщиков» и «моральной опасности». Джонсон призвал искать пути защиты от банкротства туристических компаний, таких как Thomas Cook или Monarch, который также обанкротился в 2017 году.

Управление гражданской авиации будет оказывать поддержку клиентам, находящимся за границами Великобритании, а также тем, кто уже имеет бронь, но пока не успел отправиться в турпоездку.

«Дочка» Thomas Cook — немецкая авиакомпания Condor обратилась к федеральному правительству Германии с просьбой о предоставлении кредита на переходный период. Запрос анализируется, отметили в компании.

Thomas Cook в России

В России Thomas Cook владел оператором «Интурист». Его представители пока не прокомментировали ситуацию. Кроме того, в марте состоялась сделка по покупке компанией Thomas Cook Group 100-процентной доли крупнейшего российского туристического оператора «Библио-Глобус».

Всего у компании было около 3000 офисов по всему миру, часть из которых работала по модели франчайзинга.