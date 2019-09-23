Цена «шенгена» для белорусов снизится до 35 евро спустя два месяца после заключения между Беларусью и Евросоюзом соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о том, когда шенгенская виза станет для белорусов дешевле, Дирк Шубель подчеркнул, что конкретную дату пока назвать нельзя. «Со вступлением в силу обоих соглашений, визовый сбор снизится с теперешних 60 евро до 35 евро. Я не хотел бы называть конкретную дату, но уверяю, что мы упорно работаем над тем, чтобы это случилось», — сказал он.

Глава представительства ЕС в Беларуси напомнил, что переговоры по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии завершились ранее в этом году, а сейчас обе стороны осуществляют процедуры, которые «позволят нам подписать эти два соглашения, которые вступят в силу через два месяца после заключения». «Здесь необходимо понимать, что европейской стороне требуется некоторое количество времени — в ЕС 28 стран и это долгий процесс. И нам также предстоит получить согласие Европейского парламента после подписания. Но я настроен оптимистично на то, что это скоро произойдет», — сказал Дирк Шубель.

Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС предполагает снижение стоимости «шенгена» с 60 до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней).