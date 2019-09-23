Ставший популярным сериал “Чернобыль” 22 сентября 2019 года получил престижную американскую телевизионную премию Emmy, сообщает Reuters.

Сериал о катастрофе на Чернобыльской АЭС стал лучшим в номинациях “Лучший мини-сериал”, “Лучшая режиссура мини-сериала или фильма” и “Лучший сценарий мини-сериала или фильма”.

Церемония награждения, 71-я по счету, прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе (Калифорния).

Премьера “Чернобыля” (5 серий) от американского телеканала НВО состоялась 6 мая 2019 года в США и 7 мая 2019 года в Великобритании.