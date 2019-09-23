Саснович бессильна перед Соболенко. Арина продолжает защиту титула в Ухани

Одна белоруска позволила взять другой лишь три гейма.

Об Арине Соболенко, защищающей в Ухани титул, поговорить успеем. Гораздо интереснее прямо сейчас коснуться игры Александры Саснович. Она легко разваливается — как говорится, при малейшем дуновении ветра. Женский теннис — не мужской, здесь многие склонны без боя отдавать матчи, и сама Соболенко — не исключение. Однако Саснович — самый яркий пример.

У Саши нет в арсенале подачи, которой можно было бы выигрывать очки, когда многое не получается. Порой она сбоит и у Арины. Правда, самая рейтинговая из белорусских теннисисток может совершать двойные ошибки одну за одной, но если удается ввести мяч в игру — совсем уж легкую жизнь сопернице не обеспечивает. В отличие от Саснович.

Она не получает в этих геймах абсолютно никакого преимущества. Пока оппонентка способна завоевывать легкие очки, Саша свои берет с огромным трудом. Учитывая ее не самый худший в ВТА-туре, шансы сделать брейк возникают почти с любой соперницей. Вопрос лишь в том, насколько она готова держать собственную подачу. В матче с Ариной оказалась не готова.

В первой партии Соболенко неоднократно выигрывала розыгрыши ударами навылет — с этим ничего другая белоруска поделать не могла. Собственно, вначале борьбы не получалось вовсе. Чтобы выиграть сет Арине понадобилось менее получаса: она играла куда активнее, а местами и ошибалась. Впрочем, Саснович не оказывала никакого сопротивления. Не сработал и «коучинг» Александра Ленючева.



Внушения были в принципе уместны и вполне разумны. Особенно те, что были даны подопечной во втором сете. Тренер призвал Сашу чаще рисковать. Вся игра и вообще вся Саснович — в риске! Удивительно, что против не приемлющей комбинационных полутонов Соболенко Саша местами изменяла себе и занимала выжидательную позицию.

Впрочем, как выяснилось, не сработал никакой план. Саснович усилила игру, заработал три в общей сложности брейк-пойнта, но ни один из них не реализовала. Собственно, почти не имели даже возможности. Удивительным образом Соболенко предстала той, которую мы помнили по прошлогодним удачам на харде. Именно здесь, после «US Open», в Ухани, она полюбилась и прославилась тем, с какой легкостью отыгрывает брейк-пойнта. Вот и сейчас она вовремя включала подачу, с которой ничего не могла поделать соперница. Причем задействовала не только силу: каким-то чудным образом Соболенко удавалось увидеть, куда двигается соотечественница и направлять мяч в противоположное направление.

Увы для Саснович, это был не тот сюжет, когда можно было бы сказать, мол, сыграют девушки десять матчей — и каждая одержит поровну побед. Прямо сейчас Соболенко, даже показывающая не лучший теннис, на голову сильнее Саснович. Мощнее и стабильнее.



Известно, что в течение китайской серии (с учетом турнира и в Пекине) Арине предстоит защитить наибольшее количество очков среди всех в ВТА-туре. Однако эти очки были бы очень кстати и для Саснович. В начале сезона ей чуть-чуть не хватило, чтобы оказаться сеянной на открытом чемпионате Австралии, а нынче она рискует впервые за год выпасть из топ-50. Ничего в этом летального нет, но симптом, как говорится, тревожный. Такой факт: последний раз Александра доходила дальше второго раунда аж в начале мая в Мадриде, где в третьем круге соревнований проиграла Наоми Осаке. Дальше — будто отрезало: в лучшем случае — одна победа.

Что касается Арины, то понять, насколько она готова защитить прошлогодний титул, понять в принципе не удалось. К сожалению, Саснович — не показательный в этом смысле соперник. По крайней мере, пока.