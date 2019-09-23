Самая гастролирующая группа Беларуси «Ляпис-98» во главе с Сергеем Михалком оказалась в центре скандала. На концерте в Черкассах зрители потребовали вернуть деньги за билеты и вызвали полицию, обвинив организаторов в том, что на сцене вместо настоящего Михалка «какой-то молодой пацан».

По словам организаторов концертов «Ляпис-98», такая ситуация не в новинку: подобные случаи были в Ужгороде, Луцке и других городах.

Продюсер группы Антон Азизбекян рассказал следующее:

— Если честно, я не удивлен, потому что совсем недавно у нас уже была точно такая же ситуация на летнем концерте в Ужгороде. Невнимательные зрители также усомнились в подлинности артиста и заблокировали меня, не давая возможности никуда уйти. Пришлось также ждать сотрудников полиции, которые осмотрели площадку, посмотрели документы и видео на YouTube и, в итоге, пожелав хорошего концерта, уехали дальше нести службу. Мы готовы к подобным ситуациям, просто приходится объяснять зрителям, что это настоящий Михалок. Кстати, нам было бы интересно увидеть эти заявления в полицию.

Сейчас «Ляпис-98» находится в большом гастрольном туре по Украине. В Беларуси же зрители увидят Михалка и Ко в Полоцке 31 сентября и 29 декабря в Минске в Prime Hall.