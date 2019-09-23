Гражданин Республики Беларусь 1957 года рождения совершал восхождение с восточной стороны горы Эльбрус и не вышел на связь в установленное время.

Об этом сообщило 20 сентября главное управление МЧС по российскому региону Кабардино-Балкария.

На горе были немедленно начаты поисково-спасательные работы. Для поисков задействовали троих спасателей и коммерческий вертолет.

Первичное аэровизуальное обследование проводилось на высоте 4 тысячи метров и выше, поиски на 12.10 20 сентября результатов не дали. Решался вопрос о дальнейшей зоне и времени поиска.

Поясняется, что альпинист зарегистрирован не был. То есть не сообщил МЧС накануне время восхождения, планируемый маршрут, контрольный срок возвращения и так далее.