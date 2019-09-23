В Беларуси планируется перевести весь городской транспорт в крупных населенных пунктах на электрическую тягу.

Замминистра природных ресурсов и окружающей среды Александр Корбут на пресс-конференции в Национальном пресс-центре, посвященной глобальному климатическому саммиту, проходящему в США, сообщил об этом, отметив, что в стране разрабатывается комплексная программа по переводу всего общественного транспорта в крупных городах на приоритетной основе на электрический.

По словам Александра Корбута, в стране производятся все виды общественного электротранспорта.

В настоящее время в республике эксплуатируется 83 электробуса, 80 из которых в белорусской столице.

Также подходит к концу работа над электробусом, соответствующим европейским стандартам. Планируется, что этот электробус будет поставляться в ЕС.

Александр Корбут заметил, что Беларусь заинтересована в создании единых стандартов зарядных устройств, а также станций техобслуживания. Страна готова взять на себя определенную роль и стать координатором в своем регионе.

Как известно, Беларусь в свое время первой среди других государств СНГ присоединилась к Парижскому соглашению.

Такое соглашение обязывает страну снизить выбросы парниковых газов на 28 % в сравнении с уровнем 1990 года.

О выполнении взятых на себя обязательств Беларусь планирует представить доклад до февраля 2020 года.

Замминистра дополнил, что сейчас можно с уверенностью сказать, что у нас уже минус 29-30 %.