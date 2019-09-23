Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси заявил, что спустя 6 лет служения в республике не имеет белорусского гражданства.

«Нет. И белорусского паспорта нет», — сказал митрополит Павел на пресс-конференции в понедельник в Минске, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает «Интерфакс».

Кроме того, он рассказал, что так и не выучил белорусский язык, хотя понимает его. «Что касается моего изучения языка (белорусского), я как та собачка, которая все понимает, но не все может сказать», — заметил глава БПЦ.

«В Беларуси существует два государственных языка – белорусский и русский. И я неоднократно об этом уже говорил, что понимать я понимаю, если есть необходимость — я буду говорить», — добавил экзарх.

При этом митрополит отметил, что сегодня в Беларуси у верующих есть возможность посещать службы на белорусском языке. Он также подчеркнул, что «иногда эту тему (языка) подымают только лишь для того, чтобы вызвать какую-то конфронтацию».

«Нежелательно, чтобы использовали язык, или национальность, или другие особенности для того, чтобы людей разъединять. Задача священнослужителей – объединять. Будут желающие молиться на белорусском языке — по мере необходимости будем открывать белорусскоязычные храмы», — резюмировал экзарх.

Как сообщалось, 25 декабря 2013 Священный Синод РПЦ отпустил предыдущего главу БПЦ митрополита Филарета на пенсию и назначил Патриаршим экзархом всея Беларуси митрополита Павла.

Согласно статье 13 закона РБ «О свободе совести и религиозных организациях», руководителем религиозной организации может быть только гражданин Республики Беларусь.