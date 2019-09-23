Ожоги и другие травмы получили двое военнослужащих комендатуры «Поставы» Сморгонской пограничной группы из-за нарушения техники безопасности при сварочных работах.

Около обеда 21 сентября при проведении сварочных работ во время ремонта служебного автомобиля взорвалась смесь паров бензина с воздухом. В результате пограничник срочной службы получил ожог 1-2 степени открытых участков тела, ушибы ног, а кроме того — колотую рану левой ноги. Ожоги также получил прапорщик, который по сообщению ГПК и нарушил технику безопасности, кроме того у него сломана правая рука и сотрясение мозга легкой степени.

Судя по всему, ремонт служебного транспорта пограничники проводили на частной территории. МЧС сообщает о пожаре гаража в гаражном кооперативе на Озерной улице в Поставах, который произошел в 12:20.

В результате этого пожара в гараже были повреждены крыша, потолочное перекрытие, стены и имущество. Пострадавших при взрыве паров топлива доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Сейчас командование Государственного пограничного комитета проводит разбирательство по поводу этого чрезвычайного происшествия.