Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева призналась, что перед тем, как объявить о завершении карьеры, позвонила Лукашенко.

— Во-первых, потому что хотелось, чтобы о таком моем решении президент узнал не из прессы, — сказала Домрачева в передаче «Тает лед» на «Матч ТВ».

По словам спортсменки, на протяжении всех лет ее карьеры глава государства следил за всеми выступлениями и знал, что она раздумывает о ее окончании.

— Посчитала, что это нормальный поступок – позвонить, сообщить о таком решении. В тот момент у него были дела поважнее, так что я передала эту новость через пресс-секретаря. Он не перезванивал, не пытался уговорить остаться. Но надеюсь, что отнесся с уважением и пониманием.