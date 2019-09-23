БТ о конфедерации: какого такого… одного, что ли, государства?

В итоговой еженедельной программе «Главый эфир» на телеканале «Беларусь 1» прозвучал ответ на вброс идеи через российскую газету «Коммерсантъ» о создании конфедерации Беларуси и России. С учетом того, что на белорусском телевидении ни один сюжет на такую тему не может выйти без одобрения сверху, ответ можно считать официальным.

Ведущие программы чуть свысока и с легкой иронией сравнили «Коммерсантъ» с анонимными телеграм-каналами и назвали статью «игрой на уровне формулировок».

Прозвучала цитата про создание с 2022 года конфедеративного государства, которая действительно вызвала много шума в СМИ, а затем ведущая, едва сдерживая улыбку, произнесла:

«И страшно, и непонятно: какого такого… одного, что ли, государства?»

«Хайпанули, ну и тренд с ними», — добавил второй ведущий.

После еще раз были озвучены комментарии МИД Беларуси и пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт о том, что речь идет о программе интеграции «в рамках положений подписанного 20 лет назад Договора о создании Союзного государства».

«Никаких новых положений не вписано, а любителям пошуметь в информационном поле предписано успокоиться», — попытался успокоить сограждан ведущий телепрограммы.

Напомним, 16 сентября в российской газете «Коммерсантъ» были опубликованы основные положения проекта «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства» в пересказе журналиста. По мнению автора статьи, проект, который 6 сентября согласовали премьеры двух стран, предполагает степень объединения экономик, характерную для конфедеративного государства.