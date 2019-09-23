«Белтелеком» запускает собственный телеканал «Яснае ТV». Он является новой версией телеканала «Мінск TV», который на протяжении семи лет выходил в эфир, сообщили БЕЛТА в компании.

На канале будут показывать лучшие фильмы золотого фонда художественного кино, рейтинговые ленты последних лет, отечественные и зарубежные сериалы, мультипликационные, документальные картины, спортивные соревнования.

Трансляция будет вестись 24 часа в сутки. Контент в формате Full HD ориентирован на широкую аудиторию. В частности, в прямом эфире планируется показать все игры чемпионата Беларуси по футболу, хоккейные матчи, поединки по киберспорту.

Языки вещания — белорусский и русский.