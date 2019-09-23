С 1 января 2020 года все провайдеры Беларуси должны будут поддерживать интернет-протокол IPv6 наряду с IPv4.

Об этом говорится в новом дополнении к указу президента Республики Беларусь № 60.

В мире пока нет аналогичной ситуации, когда поддержка протокола последней версии гарантирована на законодательном уровне.

Как сообщалось ранее, IPv6 является новой версией интернет протокола IP. Она придет на смену существующей версии IPv4.

Новая версия протокола позволит решить проблему ограниченности адресного пространства, которая существует в действующей версии.

В настоящее время в IPv4 физически заканчиваются адреса.

Сейчас на долю IPv6 приходится около 25 % глобального трафика. Протокол не новый, но резкий скачок его развития происходит именно в последние годы в связи с быстрым ростом количества подключенных к интернету устройств.

В Беларуси на законодательном уровне будет обеспечено параллельное использование двух протоколов.

Новый протокол постепенно будет вытеснять старый. Любой желающий может использовать старый протокол или заменить роутер с поддержкой 6 версии.