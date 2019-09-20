Жители Минщины совершали разбойные нападения на магазины в Смоленской области

Белорусские правоохранители совместно с российскими коллегами задержали жителей Минской области, которых подозревают в совершении вооружённых разбойных нападений на территории Смоленской области.

Как сообщает УВД Минского облисполкома, недавно сотрудники ГУБОПиК МВД Беларуси получили оперативную информацию от своих российских коллег о том, что на территории Смоленской области России орудует банда, состоящая из судимых жителей Минской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий данные лица были установлены и задержаны. По версии следствия, задержанные совершали вооружённые налёты на торговые точки.

В отношении задержанных российскими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Если вину подозреваемых докажут, им грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время белорусские правоохранители устанавливают, причастны ли данные лица к совершению аналогичных преступлений на территории нашей страны.