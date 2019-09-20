В Нью-Йорке сотням школьников разрешили пропустить уроки из-за участия в климатических протестах. К ним примкнет инициатор движения Fridays For Future Грета Тунберг. А в Германии ожидается более 500 акций.

В десятках стран мира в пятницу, 20 сентября, ожидаются протестные акции в защиту климата. К участию в глобальной забастовке призвали около двухсот организаций и общественных инициатив, в том числе молодежное движение «Пятницы ради будущего» (Fridays For Future). По информации инициаторов, мероприятия пройдут в городах около 160 государств.

Одна из наиболее массовых демонстраций ожидается в Нью-Йорке. Ученики около 1700 нью-йоркских школ получили разрешение не посещать занятия из-за своего намерения участвовать в протестной акции. Ожидается, что к демонстрантам присоединится шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг, ставшая инициатором этого протестного движения.

Власти Германии в этот же день рассмотрят пакет мер по защите климата

В Германии же запланировано более 500 акций и демонстраций. Организаторы ожидают сотни тысяч участников во всей стране. Немецкие власти намерены в этот же день рассмотреть пакет мер по защите климата.

Первая подобная всемирная забастовка состоялась в марте 2019 года. Тогда в немецких городах к ней присоединились около 300 тысяч человек. Следующую глобальную акцию двумя месяцами позже поддержали порядка 350 тысяч протестующих в Германии.

Акции против изменения климата под девизом «Пятницы ради будущего» начались в августе 2018 года. Всего за несколько месяцев климатические протесты переросли в глобальное молодежное движение. Их инициатор Грета Тунберг в конце августа прибыла в США, чтобы принять участие в сентябрьском саммите ООН по климату и в декабрьской Всемирной конференции по защите климата в чилийском Сантьяго.