В Солигорске из-за короткого замыкания электросамоката загорелась квартира, спасены три человека. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Вызов о пожаре поступил спасателям 19 сентября примерно в 17.00. «Когда подразделения МЧС прибыли к месту, наблюдалось открытое горение квартиры на пятом этаже многоквартирного жилого дома. В ходе проведения разведки звеном газодымозащитной службы были спасены двое жильцов из соседних квартир, а также сын хозяйки горящей квартиры, который в момент возникновения пожара находился один. Эвакуация жителей дома не потребовалась», — проинформировали в МЧС.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем повреждено имущество и закопчены стены в квартире. «Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, короткое замыкание электросамоката», — отметили в спасательном ведомстве.