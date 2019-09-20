Для проезда в наземном общественном транспорте столицы уже используются новые талоны, сообщили «Минск-Новости» в «Минсктрансе».

— Новые талоны на наземный транспорт имеют бόльшую степень защиты. Так, на белом поле лицевой стороны дополнительно нанесены несколько желтых полосок. Цветовая гамма изменилась незначительно, дизайн билетов остался прежним, — отметила главный экономист филиала «Агентство Минсктранс» Оксана Николенко. — Новые талоны постепенно заменят билеты старого образца по мере их реализации. Стоимость проезда не изменилась: 60 и 75 копеек (автобус-экспресс) при покупке в киосках и кассах «Минсктранса», «Белсоюзпечати» и других реализующих организаций, 65 и 80 копеек соответственно — у водителя.

Она также добавила, что в среднем в столице в течение месяца продается около пяти миллионов проездных талонов, но заказ на их печать всегда осуществляется с большим запасом. Одноразовыми билетами в городском наземном транспорте пользуются около 40 % пассажиров.

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