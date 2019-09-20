В Министерстве образования обратились к педагогам с призывом. Сделано это на фоне скандала в гомельской средней школе.

На сайте Минобразования появился призыв для педагогов соблюдать четкий алгоритм действий, который не должен позволить случиться тому, что было в СШ №15 Гомеля.

В публикации ведомства говорится о том, что действия педагога в гомельском инциденте были недопустимы. Учителям необходимо соблюдать установленный алгоритм действий.

Так, если ученик вызывающе себя ведет на уроке или провоцирует на открытый конфликт, необходимо вызвать представителя администрации школы, который должен проинформировать о случившемся законных представителей ребенка.

Затем состоится беседа с представителями школьника, во время которой необходимо выработать рекомендации для преодоления сложившейся ситуации. Если ситуация все равно повторяется, то ребенка вызывают на совет по профилактике. Возможна постановка на учет.

В Минобразования подчеркнули, что физическое и психологическое насилие с позиции учителя недопустимо.