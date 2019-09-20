19 сентября в минских школах ученикам запретили пользоваться мобильными телефонами.

Как сообщают СМИ, в четверг в столичных учреждениях образования перед началом уроков был проведен информационный час, на котором школьникам объяснили, что в школах запрещена фото- и видеосъемка.

Теперь перед началом уроков ученики должны сдавать мобильные телефоны классному руководителю.

Родители предположили, что такой запрет является следствием инцидента в гомельской школе, где конфликт учительницы и четвероклассника стал предметов разбирательства на президентском уровне.