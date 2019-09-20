Срок реализации инвестпроекта по строительству в Минске комплекса у Белгосцирка перенесен на 2022 год.

Это предусмотрено указом президента Беларуси №346 опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

В новой редакции указа реализация инвестиционного проекта строительства и оснащения многофункционального комплекса в Минске в квартале проспект Независимости — улица Янки Купалы — река Свислочь, а также инфраструктуры, включая инженерную и транспортную, обеспечивающую его функционирование, должно быть осуществлено в 2010-2022 годах. Если ранее по указу строительство комплекса планировалось с гостиницей, то теперь это положение исключено.

В соответствии с этим внесены корректировки и в другие положения указа. Минскому горисполкому поручено изменить целевое назначение земельного участка.

В июне 2018 года стало известно, что здание у Белгосцирка в Минске, которое изначально планировалось как гостиница, будет перепрофилировано в офисный центр. Сообщалось, что центральное здание будет использовано Сбербанком под переезд белорусского БПС-Сбербанка. Оставшийся комплекс планировалось задействовать под офисы, магазины, кафе и рестораны.

В июле текущего года президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф в эфире телеканала СТВ заявлял, что здание у Белгосцирка на берегу Свислочи планируют достроить в 2020 году. «Дату (завершения работ) назвать пока не могу. Проблема заключается в том, что здание проектировалось как апартаменты, а сейчас мы его перепроектируем под нежилые цели. Нужно согласовать новый архитектурный проект. Сроки, которые мы считаем реалистичными, — в сентябре окончательно согласовать проект, и тогда, думаю, в следующем году завершим все», — сказал Герман Греф. Подрядчик выбран — это одна из строительных компаний группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.