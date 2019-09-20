В Беларуси создадут республиканскую систему мониторинга приема и исполнения претензий граждан на качество жилищно-коммунальных услуг. Это предусмотрено постановлением Совмина от 18 сентября 2019 года № 628.

Система будет состоять из:

госучреждения «Республиканский информационный центр жилищно-коммунального хозяйства» – организации со штатом в 10 человек, осуществляющей функции мониторинга приема и исполнения претензий. Ее создадут на базе «Республиканской диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства», добавив функций и внеся изменения в устав;

областных контакт-центров, контакт-центра г. Минска, единых диспетчерских районного уровня – организаций (их подразделений), принимающих по номеру 115, регистрирующих и передающих через автоматизированную систему «Диспетчерская служба», а также контролирующих исполнение претензий;

исполнителей по оказанию ЖКУ – юрлиц, их филиалов, представительств, других обособленных подразделений, расположенных вне места нахождения юрлиц, или ИП, оказывающих потребителям ЖКУ на основе договора.

Госпредприятие «Центр информационных технологий Мингорисполкома» определено техническим оператором автоматизированной системы «Диспетчерская служба» – единой республиканской системы учета претензий.

Система мониторинга должна заработать с 1 января 2020 года.