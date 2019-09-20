Периодичность уборки подъездов в жилфонде изменится в 2020 году в столице, сообщили «Минск-Новости» в Минском городском жилищном хозяйстве.

Чистыми и уютными свои парадные хотят видеть все, но на деле жители далеко не каждого дома могут сказать, что довольны качеством уборки мест общего пользования. А жилищным организациям оправдать ожидания горожан и уложиться при этом в сумму, определенную тарифом на санитарное содержание вспомогательных помещений, затруднительно.

Вот и начали в ЖКХ применять альтернативные способы уборки. В Заводском районе, к примеру, большинство ЖЭУ обзавелись пылесосами и перешли на бригадный метод: группа рабочих по комплексной уборке обслуживает определенное количество подъездов и успевает пропылесосить и вымыть их все за месяц. У них остается еще время на то, чтобы каждый день в каждом подъезде подмести лестничную клетку 1-го этажа, а также ступени, ведущие к ней, и кабину лифта, если дом им оборудован.

— 1-й этаж больше остальных нуждается в частой уборке, — объясняет заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства Валентина Барковская. — Ходят все, к тому же именно здесь находятся почтовые ящики, которые регулярно пополняются рекламными листовками, буклетами, визитками, впоследствии оказывающимися на полу. Поэтому решили попробовать убирать на 1-м этаже чаще. Эксперимент удался: в подъездах стало чище, о чем говорит уменьшение количества жалоб от жителей. На ежедневную сухую уборку на 1-м этаже в качестве эксперимента перешли в ЖЭУ некоторых других районов, также сократив количество влажных и сухих уборок на остальных этажах. Однако пока такую практику применяют не везде.

Как рассказала собеседница, дело в том, что конкурсы по выбору организаций для санитарного содержания мест общего пользования проводили в начале года, в договорах с ними прописаны еще старые требования. Когда состоятся торги по выбору подрядчиков на 2020 год, ежедневная уборка на 1-м этаже будет обязательным условием.