В суде Советского района Минска 17 сентября был вынесен вердикт в отношении объединенного иска родственников погибших в автокатастрофе под Осиповичами сотрудников ОАО «Трест Белсантехмонтаж №1».

Интересы родственников представлял юрист профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

Суд удовлетворил иск о взыскании морального вреда в пользу вдовы погибшего Александра Земецкого и его несовершеннолетней дочери, а также в пользу родителей, брата, супруги и несовершеннолетних детей погибшего Виталия Шевко. Общая сумма присужденной компенсации морального вреда составила 370.000 рублей (около 185.000$). Ранее тот же суд присудил компенсацию морального вреда в размере 35.000 рублей, потерявшему здоровье в этой же аварии Виктору Рабенку.

Ход дела комментирует представлявший интересы семей в суде юрист профсоюза РЭП Леонид Судаленко:

«Суд принял нашу сторону в определении размера компенсации морального вреда родственникам погибших работников. Безусловно, никакая сумма денег не может вернуть родителям погибших сыновей, женам – мужей, а детям – отцов. Однако, сумма компенсации морального вреда позволит поставить несовершеннолетних детей погибших на ноги и помочь немолодым родителям в старости. Вопрос компенсации морального вреда – это не вопрос заработка на крови, как, порой, пытается заявлять наниматель в суде. Это вопрос восстановления справедливости».

Решение суда также прокомментировал член Совета профсоюза РЭП Андрей Стрижак:

«Серия дел, в которых мы раз за разом помогаем родственникам погибших восстановить справедливость, началась с взыскания 50.000 рублей морального вреда в пользу родителей Виктории Попчени – девочки из Молодечно, которая погибла на поле во время уборки картофеля. Эти решения должны донести до нанимателя простую мысль – нарушение техники безопасности и условий труда чреваты гибелью людей и серьезными финансовыми потерями для предприятия. И первого, и второго можно избежать, если наниматель будет на деле заботиться о том, чтобы все сотрудники вернулись с работы домой живыми и здоровыми».