Профессиональные хакеры – это настоящие эксперты в области обеспечения кибербезопасности.

Как правило, этих работников нанимают для того, чтобы выявить брешь в системе безопасности, вычислить и устранить слабые места.

Профессионал считает, что пользоваться чужим или просто незнакомым зарядным устройством точно не следует, поскольку это может выйти вам боком.

Казалось бы, какой вред может нанести безобидная зарядка? Однако может: таким способом на смартфон заносятся вредоносные вирусные и следящие программы.

Злоумышленники могут поступить хитро, отправив вам устройство по почте, представившись представителями компании-разработчика вашего смартфона. К тому же, профессиональному взломщику не составит никакого труда потом замести следы за собой.