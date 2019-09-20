Президент 19 сентября подписал Указ № 351 «О пребывании на приграничной территории». Подробности сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Согласно Указу, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие за пределами Беларуси, освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу пропусков на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной зоне.

«Данная мера позволит значительно упростить порядок нахождения иностранцев в пограничной зоне, создать дополнительные условия для вовлечения расположенных в ней земель и объектов в хозяйственный оборот, повысить привлекательность туристических объектов», — говорится в документе.

Кроме того, уточнена компетенция Госпогранкомитета по осуществлению пропуска через госграницу Беларуси физлиц в связи с передачей отдельных функций органов пограничной службы таможенным органам.