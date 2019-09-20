Правительство Эстонии отменит для граждан Беларуси и Украины освобождение от необходимости платить пошлину при оформлении долгосрочных эстонских виз. Теперь они снова должны будут платить за эту услугу, пишет Postimees.

Министерство иностранных дел сегодня отправило на согласование два законопроекта, которыми Эстония отменяет действующее для граждан Украины и Белоруссии освобождение от уплаты госпошлины. Граждане Украины не должны были платить пошлину при оформлении долгосрочной эстонской визы с 2010 года, а граждане Беларуси — с 2011 года.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу считает, что это решение существенно не повлияет на количество ходатайств о визах. «Значительное уменьшение ходатайств я не прогнозируют. Для некоторых людей, конечно, введение платы может стать аргументом, чтобы отказаться от подачи ходатайства», — отметил министр.

Гендиректор отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел Инга Боуден сказала Postimees, что Украина и Беларусь — единственные страны, для граждан которых действует освобождение от пошлины при оформлении долгосрочной визы. При потере этой привилегии граждане Украины и Белоруссии начнет платить за рассмотрение ходатайства на визу по 80 евро.

В 2018 году от граждан Беларуси было принято 629 ходатайств, из них 619 в Минске. От граждан Украины в десять раз больше