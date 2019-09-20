20 сентября легендарной итальянской актрисе Софи Лорен исполнилось 85 лет.

Лорен стала первой в истории актрисой, получившей «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке. Она запомнилась как одна из самых красивых женщин с сильным характером. Чем жила Софи Лорен и что она говорила о женской привлекательности, мужчинах и любви, — в материале «МИР 24».

Родилась Софи Шиколоне в Риме, однако ее семье пришлось переехать в маленький рыбацкий город близ Неаполя, где и прошли детство и юность будущей актрисы. В 14 лет Лорен победила на местном конкурсе красоты. Чтобы развивать карьеру дочери, семья приняла решение снова вернуться в Рим. На одном из таких конкурсов красоты девушка познакомилась с будущем мужем Карло Понти, который и проложил ей путь в кинематограф.

Когда они познакомились, актрисе было всего 16, Понти был старше на целых 22 года. Продюсер сразу заметил обаятельную девушку. «У вас очень милое лицо», – сказал тогда он ей. Однако, чтобы сделать Лорен звездой, Понти поставил несколько условий: девушка должна похудеть и сделать ринопластику. Лорен продюсера не послушала, ответив, что еще ни одной артистке не помешал добиться успеха собственный нос. Понти был возмущен столь дерзким поведением, но через несколько лет изменил свое мнение и дал актрисе долгожданную роль.

Между Понти и Лорен вспыхнули сильные чувства, которые омрачились одним моментом – мужчина был женат и у него были дети. Паре очень долго пришлось ждать развода от римской католической церкви, получить его в то время было почти нереально. Более того, Лорен не единожды прибегала к всевозможным женским уловкам, чтобы Понти наконец осмелился нарушить церковные традиции. В 1966 году пара все-таки поженилась и прожила пятьдесят лет – до смерти Карло Понти.

Изначально продюсер позиционировал Софи Лорен, как секс-бомбу – она снималась в откровенных сценах, не боялась провокационных нарядов и даже представала перед зрителями топлес. В середине 50-х актриса превратилась в итальянского секс-символа. Настоящий киноуспех пришел к Лорен, когда она начала сотрудничать с режиссером Витторио де Сика. Почти все свои значимые роли она сыграла в его фильмах: «Золото Неаполя», «Чочара», «Вчера, сегодня, завтра», «Брак по-итальянски», «Подсолнухи».

К Лорен начали поступать многочисленные предложения по работе в Голливуде, на которые она, конечно, с радостью соглашалась. Однако мировой славы для полного счастья было недостаточно. Лорен мечтала о большой семье, но в течение многих лет не могла забеременеть. Она долго лечилась от бесплодия и в 34 года, наконец, смогла стать мамой. Еще через несколько лет у нее родился второй сын. По словам самой Лорен, ничто не могло сделать ее настолько счастливой, как рождение ребенка.

О женской привлекательности

«Всему, что вы видите, я обязана спагетти»

«Красота – это самоощущение, и оно отражается в твоих глазах. Это не физическое явление».

«Если твое тело далеко от совершенства, кожа не так прозрачна, как хотелось бы, если ты маленького роста – это не трагедия. У красоты другие механизмы, она исходит из иных источников».

«Женщина, твердо уверенная в своей красоте, сумеет в конце концов убедить в ней всех остальных».

«Женское платье, как забор из колючей проволоки, должно служить своей цели, не загораживая вид».

«Считается, что недостатки лица нужно скрывать. Но что такое недостатки? Очень часто необычные черты лица лучше подчеркивать, а не прятать».

О вечной молодости

«Когда друзья напоминают, что мне уже больше шестидесяти лет, я сама не могу в это поверить. Кажется, что мне все еще двенадцать лет. Я, наверное, осталась в этом детском возрасте и смотрю на мир широко раскрытыми глазами. Мне все еще интересно жить. Я благодарна судьбе за каждый прожитый день, за возможность постоянно открывать для себя что-то новое… Если вам посчастливилось сохранить в себе душу ребенка, тогда самое лучше в вашей жизни еще впереди…»

«Существует источник молодости: это ваш ум, ваш талант, творчество, которое вы вносите в свою жизнь и жизнь любимых людей. Когда вы научитесь пить из этого источника, вы действительно победите возраст».

О том, почему женщина должна быть сильной

«Научитесь пользоваться вашими мозгами так же ловко, как и вашей пудреницей, тогда, возможно, пудреница вам уже и не понадобится».

«Характер – важнейшее слагаемое красоты».

«Настоящая женщина осознает, как ей повезло – родиться женщиной».

«Если девушка невероятно хороша в юности, но рассеяна и ничего не доводит до конца – красота быстро уйдет. Если же она обладает весьма скромными внешними данными, но сильным характером – очарование с годами будет возрастать».

О любви и мужчинах

«Важнейший компонент хорошей семейной кухни – это любовь. Любовь к тем, для кого мы готовим».

«Мужчина, воплощающий в себе все лучшие качества – сущее наказание. Кто согласиться жить с мужчиной, идеально красивым, обаятельным и к тому же святым?»

«Женщина, которая не любит недостатков своего мужчины, не любит его самого».

О сексе

«Сексуальное притяжение замешано на таких качествах, как магнетизм, умение вкладывать в каждое свое движение определенный смысл; кроме того, это смесь таких противоположных качеств, как агрессивность и покорность… Если вы разбавите все это искренностью, чувством юмора и желанием понравиться, то, очевидно, никто не устоит».

«Фантазия мужчины – лучшее оружие женщины».