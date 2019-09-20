Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашения об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом, сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз на брифинге в Минске в пятницу.

«Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашения с европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии», — сказал Глаз.

Он добавил, что «президент Беларуси принял его, понимая, высокую значимость мобильности для граждан нашей страны и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий».

Глаз напомнил, что Минск всегда выступал за облегчение межчеловеческих контактов и деловых. «Данное решение главы государства подтверждает это на деле», — заметил пресс-секретарь МИД.

Он обратил внимание, что «этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, наиболее в полной мере учитывающие интересы обеих сторон».

Глаз также сообщил, что в настоящее время Минск ожидает сигнала от европейских партнеров о завершении необходимых процедур с их стороны. «После этого определим конкретную модальность подписания соглашений», — уточнил пресс-секретарь.

Глаз добавил, что соглашения будут заключены в пакете, их вступление в силу предусматривается в один день. Но перед этим документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом. «После обмена уведомлениями о выполнении этих процедур соглашения начнут действовать, — подчеркнул пресс-секретарь МИД.

«Соглашение об упрощении выдачи виз предусматривает на взаимной основе облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение размеров консульского сбора. Будет обеспечено право граждан обращаться за визами, как через визовые центры, так и непосредственно в консульские учреждения «, — сказал Глаз.

Кроме того, продолжил Глаз, в проекте соглашения определено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. «В проекте совместной декларации содержится обязательство Евросоюза об оказании нашей стране технической и финансовой помощи в его (соглашения об реадмиссии — ИФ) реализации», — сообщил он.

Представитель МИД также заявил, что в Минске уверены в том, что соглашение с ЕС сыграет «позитивную роль в числе мер по упрощению взаимных поездок граждан, над чем постоянно работает белорусская сторона, послужит улучшению нашей инвестиционной привлекательности, развитию въездного туризма».

Как сообщалось, экс-глава представительства ЕС в Беларуси Андрей Викторин в начале августа отмечала, что Беларусь и Евросоюз могут подписать соглашение об упрощении визового режима осенью текущего года.

Ранее экс-посол сообщала, что соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом планируется подписать до 2 февраля 2020 года, когда вступают в силу изменения в визовый кодекс ЕС. В соответствии с изменениями стоимость шенгенской визы увеличится с 60 до 80 евро. Вместе с тем, упростится получение виз для законопослушных путешественников. Также заявителям с хорошей визовой историей будет проще получить многократные визы на срок от одного года до пяти лет.

В белорусском МИД в свою очередь заявляли, что рассчитывают на подписание соглашения об упрощении визового режима с ЕС до конца текущего года, что позволит снизить стоимость виз для белорусов в страны ЕС до 35 евро.

Тем временем, 19 сентября в базе нормативных актов Еврокомиссии появился проект соглашения с Беларусью об упрощении визового режима. Проект уже внесен ЕК на рассмотрение рабочих органов Совета ЕС.