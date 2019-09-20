Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Кореличский район Гродненской области, где ознакомится с ходом уборочной и переработкой льна, сообщает БЕЛТА.

Планируется, что вначале глава государства посетит территорию сельхозпредприятия «Черняховский-Агро», где ознакомится с ходом заготовки кормов в Беларуси и Гродненской области. Ему продемонстрируют образцы сельхозтехники при уборке кукурузы на силос.

Речь также пойдет о ходе уборочной кампании в целом по стране и в регионе, социально-экономическом развитии Гродненской области и Кореличского района.

Затем Александр Лукашенко посетит ОАО «Кореличи-Лен». Ему доложат о производственной деятельности и перспективах развития предприятия. Президент ознакомится с технологическими процессами переработки льнотресты, образцами производимой продукции.

Главе государства также продемонстрируют сельхозтехнику, производимую и восстановленную на предприятиях ОАО «ГродноОблсельхозтехника».