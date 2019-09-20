Число льнозаводов в Витебской области необходимо оптимизировать в соответствии с посевными площадями, считает Александр Лукашенко.

Об этом он заявил при посещении ОАО «Кореличи-Лен» в пятницу.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко было доложено о структуре льноводческой отрасли в Гродненской области, где лен высевают на 7 тыс. га, а перерабатывают два модернизированных льнозавода. В этой связи президент поинтересовался ситуацией в других регионах, в частности в Витебской области.

«Зачем восемь заводов на 13 тыс. га?» — задал вопрос Лукашенко и поручил разобраться, при необходимости сократить их число.

«Думаю, четыре завода достаточно. Если маленькие есть, которые нормально работают, пусть работают, не надо их трогать. Может, и восемь надо», — заметил Лукашенко.

Он потребовал, чтобы министр сельского хозяйства и продовольствия, члены правительства разобрались в ситуации, тем более что речь про оптимизацию льняной отрасли и модернизацию предприятий ведется уже не первый год. «Так не пойдет. Я знаю, что такое лен. Поэтому вы разберитесь, чтобы четко понимали», — сказал он.