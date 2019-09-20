Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 сентября, посещая Кореличский район, заявил, что выборы в Беларуси проведут, «как всегда, спокойно, тихо». «Несмотря на желание некоторых придать окраску шоу», — заявил он, поскольку «страну раскачивать нельзя».

«Нам надо делом заниматься. Потому что если мы будем качаться год, то следующие два-три будут потеряны», — подчеркнул глава государства, передает БелТА.

Он также заявил, что только провластные кандидаты смогут принимать законы, которые не «во вред людям». Однако, по его словам, даже за провластных кандидатов на людей нельзя оказывать давление.

«Нам нужен работоспособный парламент, а не крикуны», — заключил президент и добавил, что парламентские выборы — это репетиция президентской кампании.

«Вот там нам подкинут перцу», — сказал он.

Кроме того, Александр Лукашенко подчеркнул, что выступает за сохранение в стране мажоритарной системы выборов в парламент, несмотря на предложения ввести выборы в парламент по партийным спискам.

«Я сказал нет. Мы пока не изжили мажоритарную систему», — отметил он.