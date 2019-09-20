Еврокомиссия вынесла подписание соглашения об упрощении визового режима с Беларусью на рассмотрение рабочих органов Совета ЕС. Документ должен одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. И уже после этого соглашение будет подписано Минском и Брюсселем.

Сам проект договора «О принятии решения по заключению соглашения между Европейским Союзом и Республикой Беларусь об облегчении выдачи виз» был подготовлен еще 30 августа, но появился в базе нормативных актов ЕС 18 сентября.

Проект представляет собой нормативный документ для заключения соглашения.

Соглашение по упрощению визового режима предполагает снижение стоимости виз до 35 евро и принятие решение о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок выдачи может увеличиться до 30 дней).

Кроме того, в документе прописаны категории, для которых выдача «шенгена» будет бесплатной:

дети в возрасте до 12 лет;

школьники, студенты и сопровождающие их учителя или преподаватели, совершающие поездки в учебных или образовательных целях;

исследователи — граждане третьих стран, осуществляющие поездки в целях проведения научных исследований;

представители некоммерческих организаций в возрасте до 25 лет, которые участвуют в семинарах, конференциях, спортивных, культурных или образовательных мероприятиях, организуемых некоммерческими организациями.

Теперь все упирается в сроки подписания соглашения — документ должен одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. После подписания соглашения всеми сторонами, оно вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.

Однако уже в феврале 2020 года начнут действовать новые правила выдачи виз Евросоюзом. Если Беларусь и ЕС не успеют подписать соглашение, то белорусам за визу вместо 60 евро (именно столько стоит для нас «шенген» сейчас) придется заплатить 80 евро.