25-летию правления Александра Лукашенко посвящается. Министр здравоохранения Беларуси в 1997–2001 годах Игорь Зеленкевич – о том, какие вызовы стоят перед белорусами спустя четверть века.

– Отрадно, что главой государства утверждена программа демографической безопасности и намечены пути решения проблемы депопуляции. Но я немного покритикую разработчиков документа. Основной упор там делается на повышении рождаемости. Но рождаемость – это процесс, носящий циклический характер. Сейчас в период деторождения вступают люди, появившиеся на свет в 90-х годах, когда наблюдалось демографическая яма.

Мое глубокое убеждение: стараться повысить рождаемость и не создавать при этом в стране культ семьи – это однобоко.

Вторая составляющая депопуляции – смертность. И здесь нам нужно сделать очень много.

Уверен, что возможности для снижения смертности есть. Да, высокотехнологичные центры (центр трансплатации и т.д.) спасают жизни, но это только верхушка айсберга. У нас велика разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин – одна из самых больших в Европе. Нужно снижать смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Но каким образом?

Есть несколько путей решения проблемы. Считаю, Минздравом теперь взят правильный курс на замену терапевтов врачами общей практики – реанимирована идея, возникшая во время моей работы министром. Куда идет пациент? Не к профессору, не к академику, а к своему врачу по месту жительства. От знаний, подготовленности, широты кругозора этого врача зависит судьба конкретного человека.

Считаю появление врачей общей практики изменит в лучшую сторону ситуацию в в первичном звене нашего здравоохранения. Врач общей практики – это терапевт с навыками кардиолога, невролога, хирурга, лора… Узкие специалисты должны быть у него консультантами. Врач общей практики будет лечить не болезнь, а человека.

Кстати, нужно обучать врача общей практики и основам онкологии. Вклад онкологических заболеваний в смертность населения около 17%. Это много? Конечно, много. К тому же заболеваемость онкологией растет.

– Если вы являлись сторонником введения института врача общей практики еще будучи министром, то что мешало реализовать идею столько лет?

– Это надо спросить у тех людей, которым этот институт мешал. Некоторых уже невозможно спросить…

Всегда удивлялся: почему люди не понимают, что предшественники были не глупее их? Не надо стесняться брать у них рациональное.

Другой момент, который недооценивается при решении проблемы смертности. Когда я спрашивал, сколько на участке в 1800 человек диспансерных больных с гипертонией, мне отвечали: около 100. Это же очень плохо! По данным РНПЦ кардиологии сегодня в стране 47% гипертоников.

Опять же – мы боремся с гипертонической болезнью. А нужно прежде всего повышать уровень культуры людей и уровень профилактики.

Человек должен возлюбить себя и начать измерять артериальное давление. В случае, если оно повышено, несложно расшифровать показатели: провести ЭКГ, анализ крови на холестерин, сахар и т.д. Не надо доводить до «финишной прямой».

Минск – замечательный город, родился здесь и влюблен в него, мне другого города не надо. Но почему бы нам не организовать месячники борьбы с гипертонией, во время которых люди могли бы измерить артериальное давление и получить рекомендации по лечению? Одному помогли бы уже мочегонные травы, другому возможно только препараты, которые нужно принимать пожизненно, меняя схему.

– Здесь возникает вопрос о доступности лекарственных средств.

– Я не буду подробно комментировать вопрос цены – все очевидно. Цены у нас выше, чем у соседей. И в этой проблеме нужно разобраться: почему так происходит?

В прошлом году у нас было девять с половиной миллионов посещений поликлиник по поводу выписки рецепта – это кошмарная цифра. Здесь тоже нужно разобраться. Отрывать из-за этого людей от работы…

Если специалист назначил пациенту схему лечения – он что, враг себе? Я уже несколько лет пью препараты, предназначенные от повышенного артериального давления. Педантично, утром и вечером, как немец. Что позволяет мне удерживать давление в нормальных цифрах. У нашего народа также должна быть соотвествующая культура.

Мы не должны сейчас кричать «вау» от восторга – посмотрите, какие у нас высокотехнологичные центры, какой высокий уровень операций. Будем кричать, когда более-менее будем здоровы. Идея о здоровой нации – та идея, которая может объединить народ и ради которой стоит бороться.

Кроме того, я считаю, что наша система здравоохранения должна быть инициатором производства в стране экологически чистых продуктов питания. Чтобы в нашем рационе не было пальмового масла и другой дряни. Ведь доказано уже, к чему это приводит.

Нет другой силы в обществе, которая будет инициатором изменений в этом направлении. Что, банкиры будут кричать? Нет, мы, медики, должны бить в набат.

– Как вы относитесь к оттоку специалистов за рубеж?

– Я не владею точными цифрами о том, сколько врачей уезжает. В любом случае, это говорит о высокой оценке квалификации наших специалистов.

Конечно, нужно думать о том, чтобы медработники в целом получали достойную зарплату. Каким образом это сделать? Нам всем нужно лучше работать, чтобы экономика росла и можно было больше средств направлять на зарплаты.

Стоит также учитывать фактор мотивации. Это не только высокая зарплата, но и отношение к медикам в обществе. Хотя, по-видимому, стоит признать: в любом стаде есть паршивые овцы.

В целом, считаю, за прошедшие 25 лет белорусскому здравоохранению не должно быть стыдно. И наверху есть понимание, как нужно развиваться дальше. Но нужно не просто разбрасывать деньги направо и налево, а использовать их рационально, находить оптимальные решения, то есть правильно расставлять приоритеты.