Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс провели телефонный разговор, во время которого обсудили визит украинского президента в США на следующей неделе. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В рамках телефонного разговора стороны говорили также о предстоящей встрече американского президента Дональда Трампа с Зеленским на Генеральной Ассамблее Организации Объедененных наций в Нью-Йорке.

«Вице-президент поблагодарил администрацию президента Зеленского за ее смелые действия по борьбе с коррупцией с помощью законодательных реформ и предложил полную поддержку этих усилий в США», — говорится в заявлении.