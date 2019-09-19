В Беларуси могут открыть магазин IKEA. Этот вопрос обсуждается, но такое решение может принять только сама компания. Об этом заявил в Минске посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик.

Дмитрий Мирончик отметил, что число белорусских поставщиков для IKEA выросло до 12 и это говорит о высоких стандартах работы предприятий из Беларуси. По словам дипломата, из 12 поставщиков четыре являются государственными, а восемь – частными, в том числе с зарубежными инвестициями.

Сотрудничество Беларуси и Швеции в целом развивается очень динамично, считает дипломат. «Благодаря IKEA Швеция вошла в десятку стран, куда больше всего поставляется белорусской мебели», – сказал Дмитрий Мирончик, передает БЕЛТА.

Посол отметил, что среди белорусских поставок для IKEA не только мебель, но и другие товары, в частности, настенные часы одной из небольших компаний.

IKEA намерена в 2021 году увеличить поставки товаров белорусского производства до 300 млн евро. В прошлом году было 130 млн евро. Об этом сообщил журналистам первый замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко в ходе белорусско-шведской бизнес-встречи в Минске с участием представителей белорусских предприятий мебельной, деревообрабатывающей и легкой промышленности.