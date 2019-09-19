Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в знак солидарности с премьер министром Саулюсом Сквернялисом постригся наголо и выложил свое фото в Facebook, пишет ru.DELFI.lt.

«Наличие или отсутствие волос – временное явление. Это только форма, – заявил министр. – Хочется поддержать тех, для кого такие изменения – не их выбор. В знак солидарности с премьером и со всеми, кто сталкивается с онкологическими заболеваниями».

Верига также пожелал доверять медицине, которая, по его словам, творит чудеса.

«Желаю сил, решимости, уверенности в себе и в медицине нашей страны, которая творит чудеса! Вера в свои силы и доверие к профессиональным врачам помогают преодолеть трудности. Не сомневайтесь в этом. Давайте будем едины, солидарны и давайте помогать друг другу. Вместе выздоравливать легче», – отметил министр.

Напомним, о состоянии своего здоровья Саулюс Сквернялис рассказал в последние дни лета. После заседания правительства он признал, что столкнулся с онкологическим заболеванием – лимфомой.

Премьер сказал, что надеется, что за сентябрь и октябрь его здоровье полностью восстановится.