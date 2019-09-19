В Чаусах мастера зажало в комплексе для сушки древесины

В Чаусах мужчину зажало в комплексе для сушки древесины, понадобилась помощь спасателей. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

По предварительным данным, мужчина проводил плановые ремонтные работы. Сообщение о ЧП поступило спасателям около 16.20. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что в транспортере зажаты ноги пострадавшего.

«При помощи специального инструмента и бензореза мужчина был деблокирован и передан бригаде медиков», — проинформировали в МЧС. С переломами его госпитализировали в районную больницу.